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Роспотребнадзор: вспышка кори в Европе затронула более 4 тысяч человек

Общество

Случаи заболевания зарегистрированы в 14 странах

Москва, 26 апреля 2017, 03:50 — REGNUM  Роспотребнадзор призывает граждан России при планировании зарубежных поездок учитывать вспышку заболевания корью в ряде стран Европы. Об этом говорится в заявлении, распространённом 26 апреля пресс-службой ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В странах европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъём заболеваемости корью. Общее число пострадавших составляет более 4000 человек», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что случаи заболевания зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария. При этом наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии.

«В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эпидемическое распространение кори «стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни». В настоящее время проводится ряд мероприятий по локализации эпидемической ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в странах ЕС зафиксированы крупные вспышки кори

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