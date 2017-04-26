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На дальневосточном гектаре жители Камчатки будут разводить осликов

Общество

Большая часть берет землю под собственное хозяйства, но есть и планы на развитие туризма

Петропавловск-Камчатский, 26 апреля 2017, 02:55 — REGNUM  Жители Камчатки берут дальневосточный гектар не только для личного подсобного хозяйства, но и для развития туризма. По словам авторов некоторых проектов, регион обладает уникальной природой и привлекает туристов и зимой и летом. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM обладатели дальневосточных гектаров и те, кто только планирует взять землю, говорили на специальной встрече в Петропавловске-Камчатском.

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Один из самых необычных проектов у Татьяны Бабушкиной. Несколько лет назад она стала первой, кто привез на Камчатку осликов. Раньше таких животных здесь никто не содержал и не разводил. Сейчас, с получением дальневосточного гектара, женщина намерена развивать туризм.

«Когда всё начинали, мы не знали, что нам государство сделает такой, как я уже не раз говорила, подарок. За два года мы получили трёх малышей-осликов. То есть троих мы привезли, и сейчас у нас 100-процентный результат. Нацелены на развитие туризма. А зачем ездить куда-то за границу, надо ездить на Камчатку. У нас здесь красиво, вулканы. Будем разводить осликов, чтобы катать на них — детей радовать, туристов радовать. С нашего участка очень красивые виды на вулкан и место недалеко от дороги» — рассказала Татьяна Бабушкина.

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Другой предприниматель — Григорий Белик, рассказал, что специально выбирал участок с тем, чтобы было место для организации пеших туристических прогулок летом, а зимой — для снегоходчиков.

«Подали коллективную заявку на получение участков в районе «Сухого ручья». Мы взяли 2 гектара. Понимаем, что на Камчатке приоритетная отрасль — это туризм, поэтому его и будем развивать. Площадка «Сухого ручья» активно используется снегоходчиками, мы и планируем там зимой устраивать снегоходные туры, а летом пешие. На первом этапе хотим поставить гостевые домики и какой-нибудь ангар для хранения и ремонта техники. Сейчас ищем инвестора для реализации проекта», — говорит Белик.

Кто-то из обладателей гектара, как например семья Семихатка, планирует развивать фермерское хозяйство.

«Выращиваем овощи. Есть свой участок, теперь к нему ещё 5 гектаров зелёной зоны взяли. Будет большое крестьянское хозяйство», — сказал фермер Илья Семихатка.

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Как сообщало ИА REGNUM, основной поток заявок на дальневосточный гектар приходится на Елизовский район Камчатки, так как здесь развита инфраструктура и есть все дороги. Но после того, как заявляться на получение земли стало возможно для жителей других регионов, на Камчатке приняли несколько странных заявок. Например, 25-летний предприниматель заявился на участок земли в самом северном районе региона в зоне вечной мерзлоты. Туда нет дороги. Местные чиновники предполагают, что молодой человек просто не совсем понимает, что такое Камчатка и какие здесь расстояния.

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