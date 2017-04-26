Среда, 26 Апреля 2017 года
02:14:03 МСК

В центре Москвы ограничат движение в связи с репетициями Парада Победы

Общество

27 апреля, 3 мая и 7 мая в столице пройдут репетиции парада ко Дню Победы

Парад Победы. 9 мая 2016 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад Победы. 9 мая 2016 года

Москва, 26 апреля 2017, 00:45 — REGNUM  Движение наземного транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 27 апреля, а также 3, 7 и 9 мая в связи с выездом военной техники для репетиции и проведения праздничного парада по случаю Дню Победы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Перекрытия улиц запланированы на вторую половину дня 27 апреля и 3 мая, когда будут проводиться вечерние репетиции парада, и на первую половину дня 7 и 9 мая — генеральная репетиция и сам парад.

Военная техника проследует по Звенигородскому шоссе, Триумфальной площади, улицам Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская и Тверская.

Сообщается, что на трассе прохождения военной техники и вооружения изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта

Московский метрополитен в праздничные дни 1, 8 и 9 мая будет работать в обычном режиме — до 1 часа ночи. В дни проведения репетиций парада и самого военного парада на Красной площади центральные станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут открыты только на вход и для пересадки.

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая размещение автомобилей на платных городских парковках будет бесплатным. Ряд таксомоторных компаний столицы бесплатно предоставит услуги такси участникам Великой Отечественной войны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
26.04.17
Виталий АрхиреевГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
МоскваРоссия ЭРА-ГЛОНАСС Техника
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
Ариф АсалыоглуКурдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Григорий ГаранинОбзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
ещё главное