В центре Москвы ограничат движение в связи с репетициями Парада Победы

Москва, , 00:45 — REGNUM Движение наземного транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 27 апреля, а также 3, 7 и 9 мая в связи с выездом военной техники для репетиции и проведения праздничного парада по случаю Дню Победы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Перекрытия улиц запланированы на вторую половину дня 27 апреля и 3 мая, когда будут проводиться вечерние репетиции парада, и на первую половину дня 7 и 9 мая — генеральная репетиция и сам парад.

Военная техника проследует по Звенигородскому шоссе, Триумфальной площади, улицам Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская и Тверская.

Сообщается, что на трассе прохождения военной техники и вооружения изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта

Московский метрополитен в праздничные дни 1, 8 и 9 мая будет работать в обычном режиме — до 1 часа ночи. В дни проведения репетиций парада и самого военного парада на Красной площади центральные станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут открыты только на вход и для пересадки.

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая размещение автомобилей на платных городских парковках будет бесплатным. Ряд таксомоторных компаний столицы бесплатно предоставит услуги такси участникам Великой Отечественной войны.