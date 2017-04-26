В Башкирии почтут память жертв Одесской трагедии

Уфа, , 23:38 — REGNUM В Башкирии 2 мая на траурных мероприятиях вспомнят о жертвах трагедии, произошедшей в 2014 году в Доме профсоюзов Одессы, где только по официальным данным погибли 48 человек, более 250 пострадали. Как заявили ИА REGNUM организаторы акций, в Уфе пройдет два мероприятия в формате санкционированного митинга и возложения цветов. Планируются мероприятия и в других городах и селах республики.

В 2017 году инициаторами санкционированного митинга выступили Региональные организации Всероссийских политических партий «Партии Великое Отечество», «Защитники Отечества», «Родина», «Национальный Курс», «Казачьей партии РФ» и общественной организации Национально-освободительного движение.

По словам координатора Национально-освободительного движения по Башкирии Дмитрия Молева, в программе митинга Минута молчания, зажжение свечей, выступления представителей ветеранских и патриотических движений, а также духовенства. Митинг начнется в 18:30 у ДК «Химик» в Северной части Уфы.

Как отметил председатель РО ВПП «Защитники Отечества» в Башкирии Евгений Арсюков, на планируемых мероприятиях в преддверии всенародного праздника 9 мая прозвучит напоминание о недопустимости повторения Одесской трагедии и возрождении человеконенавистнических доктрин. «К глубочайшему прискорбию, в последнее время мы повсеместно наблюдаем уродливое явление, которое можно охарактеризовать как новую форму фашизма, и большинство стран Европы и США гласно или негласно поддерживают эту тревожную тенденцию, — считает Евгений Арсюков. — Выразить это является нашим долгом перед нашей страной, перед памятью павших, перед юными поколениями».

Председатель Совета РО ВПП «Родина» Арсений Маслов подчеркнул, что Одесская трагедия 2014 года является преступлением перед человечностью. «Все патриотические силы России могут и должны сплотиться в борьбе за наши общие ценности, за Русский Мир!» — полагает собеседник агентства.

Секретарь Регионального отделения ВПП «Партия Великое Отечество» в Башкирии Максим Божко выразил мнение, что «несанкционированные митинги 26 марта в нашей стране настолько точно повторяют начало евромайдана образца ноября 2013 года, что не остается сомнений в том, что действия разворачивают ровно по той же страшной методичке, которая приведет ровно к тем же последствиям, что и на Украине — разгул фашизма, ликвидация инакомыслящих, кровь и страдания неповинных людей». «Если это не остановить сейчас, то дальше прольется кровь, другого развития событий эта методичка не предполагает, — уверен инициатор акции. — И потому патриотические силы республики объединились в своем стремлении напомнить людям о том, в какой ад ведут «благие намерения» неискушенных граждан, поддавшихся нагнетаемой истерии красивых лозунгов «за все хорошее против всего плохого», и призвать сограждан осознавать уже в зародыше ту опасность, что все сильнее нависает над нашей Родиной — опасность государственного переворота, не поддаваться на манипуляции кукловодов, и, более того, всеми разрешенными законом средствами способствовать соблюдению стабильности и порядка в государстве».

Траурное возложение цветов состоится там, где проходило уже дважды: на территории бывшего Новоивановского кладбища у часовни на месте разрушенной Скорбященской церкви. «Одесская Хатынь» 2 мая — это чёрный день русского календаря, наша незаживающая рана, — заявил активный участник траурных акций 2015 и 2016 года Константин Кузнецов. — Уже три года прошло с той трагедии, никто из убийц не наказан, война на Донбассе так же тлеет и уносит жизни, несмотря «Минские договорённости». Поэтому очень важно помнить жертв этой трагедии. Даже если это всё, что мы можем сделать на нашем месте сейчас, мы должны делать».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с оппозиционными евромайдану активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, который был подожжен. Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, на улице экстремисты добивали битами при полном бездействии местной милиции. Только по официальным данным в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения.