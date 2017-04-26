В Неаполе почтили память жертв геноцида армян

Неаполь, Италия, , 23:25 — REGNUM 24 апреля Армянская община города Неаполя отметила 102-ю годовщину геноцида армян Османской империей в церкви Святого Григория Армянского, где состоялась панихида по невинно погибшим людям и возложение венков к памятнику жертв геноцида.

В мероприятии, кроме армянской общины города, приняли представили различных культурных ассоциаций и представители местных властей.

«Сегодня мы вспоминаем не только полтора миллиона армянских мучеников, мы вспоминаем и молимся также за души всех, кто пал жертвой актов насилия против человечества. Мы решительно осуждаем геноцид против любого народа мира, — заявил глава армянской общины Неаполя Геворг Товмасян и напомнил собравшимся, что на сегодняшний момент все еще существуют страны, которые официально не признали геноцид армян Османской империей, позволяя, таким образом, современной Турции, ответственной за эти «болезненные и страшные события, продолжать свою политику отрицания и сокрытия исторической правды».

«Мир должен понять, что игнорировать или свести к минимуму поведение турецкого правительства, означает оставить безнаказанными страшные преступления, которые в будущем могут привести к новым геноцидам, — продолжил Товмасян. — Мы не боимся быть детьми выжившего народа, который сегодня смело просит о справедливости».

Армянская община города Неаполя насчитывает 50 человек. Община тесно сотрудничает с посольством Армении в Италии, с культурными ассоциациями города и церковью Святого Григория Армянского, в которой хранятся мощи святого, вывезенные из Константинополя. В 2014 года при участии мэрии города во дворе церкви был установлен памятник жертвам геноцида армянского народа, в церемонии открытия принимал участие также президент Армении Серж Саргсян.