Родительский день в Костроме сопровождался пробками в районе кладбищ
Часть горожан не смогла навестить могилы своих близких
Кострома, 25 апреля 2017, 22:42 — REGNUM Массовый наплыв костромичей, желающих навестить могилы родственников, вызвал сегодня, 25 апреля, серьезные затруднения на дорогах, ведущих к кладбищам, передает корреспондент ИА REGNUM.Количество автотранспорта было столь велико, что часть желавших попасть на кладбища просто не смогла припарковаться, поскольку все обочины дорог были заняты. В частности, скопление автотранспорта наблюдалось на городских кладбищах в районе улицы Галической и улицы Костромской.
Из-за нехватки парковочных мест часть горожан так и не добралась до могил.
Отметим, что руководство города, готовясь к наплыву людей, увеличило количество троллейбусов и автобусов, маршруты которых проходили мимо кладбищ.
Напомним, что 25 апреля христиане отмечают день поминовения усопших — Радоницу. Считается, что в этот день необходимо посетить кладбище, прибраться и навести порядок на могилах родственников.
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