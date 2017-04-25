Родительский день в Костроме сопровождался пробками в районе кладбищ

Кострома, , 22:42 — REGNUM Массовый наплыв костромичей, желающих навестить могилы родственников, вызвал сегодня, 25 апреля, серьезные затруднения на дорогах, ведущих к кладбищам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Количество автотранспорта было столь велико, что часть желавших попасть на кладбища просто не смогла припарковаться, поскольку все обочины дорог были заняты. В частности, скопление автотранспорта наблюдалось на городских кладбищах в районе улицы Галической и улицы Костромской.

Из-за нехватки парковочных мест часть горожан так и не добралась до могил.

Отметим, что руководство города, готовясь к наплыву людей, увеличило количество троллейбусов и автобусов, маршруты которых проходили мимо кладбищ.

Напомним, что 25 апреля христиане отмечают день поминовения усопших — Радоницу. Считается, что в этот день необходимо посетить кладбище, прибраться и навести порядок на могилах родственников.