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Тамбовская область готова к безопасному проведению майских праздников

Общество

В праздничных мероприятиях в Тамбове только 1 мая примут участие около 10 тыс. человек

Тамбов, 25 апреля 2017, 20:10 — REGNUM  Губернатор Александр Никитин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, на котором были рассмотрены организационные и практические меры по обеспечению безопасности в предстоящие майские праздники, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

«На территории Тамбовской области в период с 1 по 9 мая запланировано проведение большого количества массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, в которых примет участие значительная часть населения нашего региона, — сказал Никитин. — Складывающаяся оперативная обстановка показывает, что международные террористические силы продолжают вынашивать намерения совершить атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации. Подтверждением этого стали резонансные теракты, включая подрыв смертника в санкт-петербургском метро».

Губернатор подчеркнул, что первоочередной задачей на время майских праздников является обеспечение безопасности граждан — участников праздничных мероприятий. По оценкам специалистов, в массовых шествиях 1 мая только в областном центре примут участие более 10 тыс. человек, а 9 мая — еще больше. Всего в регионе состоится более сотни различных массовых митингов, шествий, возложений венков к мемориалам.

Как доложили губернатору представители силовых структур, область в целом готова к безопасному проведению массовых праздничных мероприятий. На всех уровнях утверждены графики круглосуточных дежурств ответственных сотрудников. Проверена работоспособность технических средств охраны правопорядка — видеонаблюдения, систем контроля доступа и т.д. Особое внимание уделено социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, а также объектам жизнеобеспечения населенных пунктов.

В майские праздники порядок на площадях и улицах региона будут охранять свыше 3,5 тыс. полицейских, народных дружинников. Силами МВД в местах массовых мероприятий будет оборудовано около сотни пунктов пропуска, установлено свыше 2 километров ограждений, задействовано более 40 грузовиков.

В состояние повышенной готовности будут приведены также силы и средства МЧС, которые составляют более 3 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

«Обращаю внимание руководителей всех уровней на полноту и своевременность исполнения поставленных задач», — подчеркнул глава региона.

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1 мая
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