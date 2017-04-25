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Собянин: Информация о деревянных домах вместо «хрущевок» — «утка»

Общество

Программу переселения из «хрущевок» в Москве пытаются политизировать

Москва, 25 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация ряда СМИ о том, что вместо старых пятиэтажных домов («хрущевок») в столице будут построены дома с использованием деревянных конструкций не соответствует действительности. Соответствующее заявление градоначальник опубликовал сегодня, 25 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

«Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка», — написал мэр Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что дома для переселения будут построены из современных энергоэффективных панелей и монолита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне ряд СМИ распространил информацию о том, что в порядке эксперимента в Москве построят дома с элементами из дерева вместо снесенных пятиэтажек.

Позже главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, заявил, что для домостроения с использованием деревянных элементов на данный момент отсутствует технологическая база.

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина мэру Собянину ликвидировать все старые пятиэтажки в Москве. По предварительным оценкам, распоряжение касается 25 млн кв. м жилья, более 7,5 тыс. домов, жильцами которых являются около 1,6 млн человек.

В СМИ сразу стали «гулять» списки якобы готовящихся на снос пятиэтажек. Собянин поспешил успокоить горожан, заявив, что эти списки ненастоящие.

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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