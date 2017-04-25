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В Ивановской области на летний отдых детей направят 234 млн рублей

Общество

Летом этого года в регионе заработает профильная военно-историческая смена

В летнем лагере
© ИА REGNUM
В летнем лагере

Иваново, 25 апреля 2017, 18:43 — REGNUM  Более 234 млн рублей будет направлено на проведение летней оздоровительной кампании в Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопросы подготовки к летнему отдыху детей обсуждались 25 апреля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Глава региона поставил задачу будущим летом обеспечить максимальное количество детей и подростков организованными, разнообразными формами отдыха.

Начальник областного департамента социальной защиты населения Татьяна Рожкова пояснила, что на организацию летнего отдыха детей в 2017 году будет затрачено 234,6 млн рублей, из них 207 млн рублей — средства бюджета области, 27,6 млн рублей — средства муниципалитетов.

Планируется также привлечение федерального финансирования. Будет продолжена практика привлечения средств родителей, предприятий и организаций, общий объем которых в текущем году должен составить около 26 млн рублей.

Татьяна Рожкова рассказала, что в 2017 году стоимость путевок сохранена на уровне прошлого года. На безвозмездной основе путевки будут предоставляться малоимущим, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам. Планируется, что в текущем году организованными формами отдыха и оздоровления будет охвачено более 51 тыс. подростков, не менее половины из них — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается положительная динамика в укреплении материально-технической базы оздоровительных организаций. На эти цели направлены средства в объеме более 72 млн рублей, что в три раза превышает аналогичный показатель 2015 года.

Вместе с тем, отметила Татьяна Рожкова, ряд муниципальных образований региона запланировали сокращение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в сравнении с 2016 годом.

Павел Коньков потребовал от глав муниципалитетов сохранить число лагерей дневного пребывания на уровне 2016 года, а также изыскать дополнительные финансовые средства на организацию летнего отдыха детей.

Глава региона рекомендовал руководителям муниципальных образований области активнее информировать население о возможности подачи заявок на летний отдых детей через многофункциональные центры и портал государственных услуг.

Начальник областного департамента образования Ольга Антонова рассказала о новых формах организации отдыха детей и подростков. В частности, в 2017 году откроется профильная военно-историческая смена, созданная по инициативе Ивановского отделения Российского военно-исторического общества. В ней примут участие порядка 120 детей из малообеспеченных семей, кадеты, члены поисковых отрядов. Департамент с 2016 года также работает над вопросом внедрения единого стандарта подготовки вожатых и педагогических работников для оздоровительных лагерей.

«Подготовка кадров для летних лагерей — серьезный вопрос. Работа в этом направлении ведется уже не первый год и, несомненно, есть положительные результаты», — подчеркнул губернатор.

«При организации летнего отдыха следует обращать особое внимание на вопросы безопасности, санитарного состояния мест отдыха. Важное значение также имеет содержание отдыха. Нужны разнообразные и интересные виды организации досуга подростков, особенно с девиантным поведением», — подытожил Павел Коньков.

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Организация летнего отдыха детей
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