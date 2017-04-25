Гройсман: «На украинских дорогах гибнет больше людей, чем в Донбассе»

Киев, , 18:47 — REGNUM Украинское правительство разрабатывает решения для улучшения безопасности дорожного движения. За последние три года и три месяца 2017 года на дорогах Украины погибло 12,4 тыс. человек, искалечены — более 100 тыс. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 25 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД Украины, посвященном результатам работы правоохранительных органов в 2016 году и 1 квартале 2017 года, передает ИА REGNUM.

«Ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться. Поэтому глубоко убежден, что этому вопросу — безопасности на дорогах нашего государства — должны уделить больше внимания. Такая группа сегодня работает над тем, чтобы наработать необходимые решения, которые возможно принять на уровне правительства, а возможно, изменения в законодательство, касающееся безопасности дорожного движения», — пояснил Гройсман.

При этом премьер напомнил, что главная задача правоохранительной системы Украины — защита национального товаропроизводителя. «Наша с вами задача, касающаяся экономического блока Национальной полиции — сделать все необходимое, чтобы бизнес не чувствовал ни одного лишнего давления в своей деятельности», — сказал Гройсман.

Он предостерег силовиков от осуществления какого-либо давления или создания преград для развития бизнеса. «Те, кто производят национальный продукт, должны быть защищены, и самое главное — мы не должны им силовым методом мешать. Хотел бы, чтобы на местах это был ваш один из главных приоритетов, чтобы никто не позволял себе «кошмарить» бизнес», — сказал Гройсман.

По словам премьера, сегодня у бизнеса нет серьезных нареканий на работу силовиков. Об этом свидетельствуют результаты встреч главы правительства с представителями реального сектора экономики. Гройсман призвал руководителей управлений полиции на местах поддерживать диалог с предпринимателями, чтобы понимать их проблемы и не создавать дополнительных препятствий в их деятельности.

В свою очередь, глава Нацполиции Украины Сергей Князев проинформировал, что некомплект в полиции уменьшился на 5 тыс. человек. «Наряду с введением новой системы отбора кандидатов на службу в полицию существенное увеличение денежного содержания позволило только в первом квартале уменьшить некомплект на 5 тыс. полицейских. Есть 5 тыс. человек сейчас, которые пришли к нам на работу, мы их учим. Через 4−5 месяцев они выйдут на улицы наших городов и поселков», — рассказал Князев.

Напомним, в апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала войны в Донбассе погибли 2652 украинских силовика. При этом в 2017 году в зоне АТО при обстрелах погибли 69 украинских военных. Более 420 военнослужащих были ранены, добавил президент. «Всего мы потеряли 2652 украинских героя, которые представляли все силовые ведомства», — сказал Порошенко.

Ранее, в марте 2017 года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер отметила, что за все время войны в Донбассе погибло 9940 человек и еще 23 455 были ранены. По ее словам, за последний год погибло 130 гражданских, а за все время проведения «антитеррористической операции» жертвами конфликта стали более двух тысяч мирных жителей. «Между 16 ноября 2016 года и 15 февраля 2017 года мы задокументировали 130 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом на Украине», — заявила Фрейзер.