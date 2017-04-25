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Более 90 строителей трассы М-11 в Ленобласти оказались нелегалами

Общество

Одновременно был проведен рейд против нарушителей законов о миграции в центре Санкт-Петербурга

Тосно, Ленинградская область, 25 апреля 2017, 18:28 — REGNUM  Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверили соблюдение законодательства о миграции среди строителей скоростной автотрассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Ее возведением занимается турецкая компания «Асталди Ичташ».

Проверка проводилась сегодня, 25 апреля, на строительном объекте в Тосненском районе Ленобласти.

«По результатам мероприятий в ОМВД России по Тосненскому району были доставлены для разбирательств более 100 рабочих, иностранных граждан. В ходе проверки оказалось, что 91 из них пребывает на территории России с нарушениями действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе регионального Главка полиции.

Нарушители российского миграционного законодательства привлечены к административной ответственности.

Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 пройдёт по территориям четырёх областей — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской.

Проверка соблюдения законодательства в сфере миграции прошла и в центре Санкт-Петербурга. В частично расселенном доме на улице Восстания, д.40, сотрудники полиции и ФСБ выявили несколько десятков иностранных граждан, нарушивших правила въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ.

«В результате проверочных мероприятий 64 гражданина привлечены к административной ответственности <…> У шести иностранных граждан на момент появления полицейских отсутствовали необходимые документы, и они были доставлены в территориальный отдел полиции для установления личностей и проверки законности нахождения на территории России», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, как выяснилось, несколько иностранных граждан незаконно осуществили самозахват квартир в доме на улице Восстания. При этом они платили за проживание деньги постороннему лицу. Устанавливаются личности граждан, причастных к этой незаконной деятельности.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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