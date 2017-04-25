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ООН сможет направить $1 млрд 100 млн в рамках гуманитарной помощи Йемену

Общество

В Женеве прошла международная конференция ООН

Женева, Швейцария, 25 апреля 2017, 18:18 — REGNUM  Международная общественность обязалась предоставить $1 млрд 100 млн в рамках гуманитарной помощи Йемену, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 25 апреля сообщает Associated Press.

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Напомним, в преддверии международной конференции ООН в Женеве гуманитарная организация Oxfam призвала западные страны прекратить поставки оружия в Йемен и сосредоточить свои усилия на оказании гуманитарной помощи.

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24 апреля правительство Австралии заявило, что в рамках гуманитарной поддержки в Йемен будет направлено $10 млн.

Ранее ООН получила около 15% от $ 2 млрд 100 млн, необходимых для организации гуманитарной операции в Йемене в 2017 году.

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