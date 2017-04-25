Вторник, 25 Апреля 2017 года
18:42:50 МСК

Глава Дагестана наградил вице-президента «Роснефти»

Общество

Ранее компания выступила против передачи республике нефтегазовых месторождений Каспия

Махачкала, 25 апреля 2017, 18:04 — REGNUM  Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил вице-президента «Роснефти» Сергея Цоя медалью «За вклад в социально-экономическое развитие Дагестана». В указе, опубликованном на официальном сайте руководителя республики, говорится, что Цой внес «существенный вклад» в развитие региона.

Напомним, в 2016 году Абдулатипов попросил правительство России перевести земли побережья Каспийского моря из федеральной собственности в республиканскую. Это позволило бы АО «Государственная нефтегазовая компания Республики Дагестан» заняться разработкой нефтегазовых месторождений «Дербентский-1», «Димитровский-3» и «Инчхе-море», которые находятся на Каспии.

«Роснефть» выступила против передачи месторождений республике, пишет портал «Территория Нефтегаз». Компания обратилась в правительство России с просьбой ускорить проведение аукционов по ним. Совокупный объем запасов этих месторождений эксперты оценивают в 13,4 млн тонн нефти и 16,5 млрд кубометров газа.

Читайте также: В Дагестане полковник ДНР награжден за заслуги перед республикой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» президента России Владимира Путина, экс-главу республики Магомедсалама Магомедова, бывшего футболиста «Анжи» Самюэля Это’О, ведущего телеигры «КВН» Александра Маслякова и полковника МВД Донецкой Народной Республики Игоря Швеца. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в 2016 году был награжден почетным знаком РД «За любовь к родной земле».

Также по теме: Юрия Лужкова наградят за любовь к дагестанской земле

Глава Дагестана вручил орден Александру Маслякову

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вручение государственных наград
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
25.04.17
Шаймиев — герой
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Григорий ГаранинОбзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
ещё главное