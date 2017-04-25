Глава Дагестана наградил вице-президента «Роснефти»

Махачкала, , 18:04 — REGNUM Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил вице-президента «Роснефти» Сергея Цоя медалью «За вклад в социально-экономическое развитие Дагестана». В указе, опубликованном на официальном сайте руководителя республики, говорится, что Цой внес «существенный вклад» в развитие региона.

Напомним, в 2016 году Абдулатипов попросил правительство России перевести земли побережья Каспийского моря из федеральной собственности в республиканскую. Это позволило бы АО «Государственная нефтегазовая компания Республики Дагестан» заняться разработкой нефтегазовых месторождений «Дербентский-1», «Димитровский-3» и «Инчхе-море», которые находятся на Каспии.

«Роснефть» выступила против передачи месторождений республике, пишет портал «Территория Нефтегаз». Компания обратилась в правительство России с просьбой ускорить проведение аукционов по ним. Совокупный объем запасов этих месторождений эксперты оценивают в 13,4 млн тонн нефти и 16,5 млрд кубометров газа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» президента России Владимира Путина, экс-главу республики Магомедсалама Магомедова, бывшего футболиста «Анжи» Самюэля Это’О, ведущего телеигры «КВН» Александра Маслякова и полковника МВД Донецкой Народной Республики Игоря Швеца. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в 2016 году был награжден почетным знаком РД «За любовь к родной земле».

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