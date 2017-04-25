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Медучреждения Ленобласти укомплектованы врачами лишь на 62% — СМИ

Общество

Медсестрами учреждения здравоохранения региона обеспечены на 75%

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 25 апреля 2017, 17:57 — REGNUM  В среднем по Ленинградской области укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет около 62%, медсестрами — около 75%. В абсолютных цифрах региону не хватает 715 медицинских работников. Об этом сегодня, 25 апреля, в интервью интернет-изданию «Доктор Питер» рассказал глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

«Например, одному из самых крупных медучреждений области — Всеволожской больнице — требуется 119 человек. Но если на весь Всеволожский район работают 10 кардиологов и не хватает трех — это не критично. А вот когда в Бокситогорске нет вообще невролога, хотя одного было бы достаточно — это реальная проблема», — рассказал Сергей Вылегжанин.

В медучреждениях на границе Петербурга и Ленобласти работают преимущественно молодые специалисты и даже жители Северной столицы. А в отдаленные районы Ленобласти переезжают работать, как правило, люди старшего возраста.

По словам Вылегжанина, самыми дефицитными специальностями на сегодняшний день являются анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры стационаров. С 2017 года этот список пополнился врачами скорой помощи и судебно-психиатрическими экспертами. Таким врачам полагается ежегодная выплата в размере 120 тысяч рублей, отметил глава областного комздрава.

Однако в регионе с успехом работают программы, направленные на привлечение молодых специалистов. Так, в 2016 году по программе «Земский врач» в сельскую местность приехали работать 136 врачей, тогда как в предыдущие годы на работу удавалось привлекалось только по 60−80 человек в год. Земские врачи получают 1 млн рублей подъемных от государства, и большинство из них впоследствии предпочитают остаться работать на селе.

С 2013 года единовременную выплату в 345 тысяч рублей подъемных получают и медсестры до 35 лет, приезжающие работать в сельскую местность. В прошлом году такую выплату получили 65 человек, сообщил Вылегжанин.

Кроме того, отметил глава комитета по здравоохранению, губернатор Александр Дрозденко поручил разработать выплаты врачам, приезжающим работать в малые города, (Подпорожье, Бокситогорск и т. п.), поскольку такие специалисты не попадают в программу «Земский врач», а недостаток специалистов там также ощущается.

Молодым специалистам-медикам, идущим работать после вуза, выплачивают подъемные 30 тысяч рублей, а в первые 3 года работы — по 56,5 тысяч рублей в год. Кроме того, если представители дефицитных профессий, о которых говорилось ранее, получают о 120 тысяч рублей в год. Помимо 1 млн рублей подъемных специалистам, уезжающим в сельскую местность, дается служебное жилье.

«Только надо понимать, что выплаты и служебное жилье — это лишь инструменты привлечения кадров, которые не работают сами по себе. Они должны быть в руках грамотного главного врача. Мы видим, как может меняться ситуация со сменой руководителя. Кто-то хорошо пользуется этими инструментами, а кто-то — не очень» — добавил Вылегжанин.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, месяц назад глава региона Александр Дрозденко, заслушав доклад главы областного комздрава, остался недоволен итогами деятельности комитета, в частности исполнением «майских» указов президента РФ. Тогда губернатор поручил разработать дорожную карту по перераспределению финансирования в пользу удаленных территорий с низкой плотностью населения, а также решить вопрос недостаточной обеспеченности кадрами в отрасли здравоохранения, особенно в далеких от Петербурга местах.

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