Ледоколы помогут согнать снег на реках Архангельской области

Архангельск, , 18:00 — REGNUM Сегодня в ходе очередной противопаводковой комиссии был озвучен прогноз на ближайшие дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по Архангельской области.

Так, 26−27 апреля 2017 года в регионе ожидается ветер южных направлений, который поможет согнать лёд в устьевую часть Северной Двины и далее в Двинский залив, где, в свою очередь, будет активно отламываться и уходить в море ледовый припай.

Создаются, по мнению большинства членов комиссии, идеальные условия для сгона льда из Холмогорского разветвления. Поэтому с утра 26 апреля два ледокола ФГУП «Росморпорт» «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» пройдут вверх по Северной Двине и дойдут до глубин, которые позволит осадка.

Проводимые ледокольные работы призваны сделать все для того, чтобы не допустить подтопления в Холмогорском районе.

В связи с повышением температуры воздуха и осадками в виде дождя в южной половине области, на реках увеличится интенсивность подъема уровня воды и активизируется разрушение льда.

Как рассказали в Северном УГМС, в закраинах и полыньях происходит прогрев воды. Прохождение ледохода на реке Северная Двина на участке Абрамково — Дв. Березник ожидается до 27 апреля.

Подход местного ледохода к Архангельску ожидается 28−30 апреля.