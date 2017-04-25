Ледоколы помогут согнать снег на реках Архангельской области
Ожидается, что ледоход подойдет к Архангельску 28-30 апреля
Архангельск, 25 апреля 2017, 18:00 — REGNUM Сегодня в ходе очередной противопаводковой комиссии был озвучен прогноз на ближайшие дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по Архангельской области.
Так, 26−27 апреля 2017 года в регионе ожидается ветер южных направлений, который поможет согнать лёд в устьевую часть Северной Двины и далее в Двинский залив, где, в свою очередь, будет активно отламываться и уходить в море ледовый припай.
Создаются, по мнению большинства членов комиссии, идеальные условия для сгона льда из Холмогорского разветвления. Поэтому с утра 26 апреля два ледокола ФГУП «Росморпорт» «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» пройдут вверх по Северной Двине и дойдут до глубин, которые позволит осадка.
Проводимые ледокольные работы призваны сделать все для того, чтобы не допустить подтопления в Холмогорском районе.
В связи с повышением температуры воздуха и осадками в виде дождя в южной половине области, на реках увеличится интенсивность подъема уровня воды и активизируется разрушение льда.
Как рассказали в Северном УГМС, в закраинах и полыньях происходит прогрев воды. Прохождение ледохода на реке Северная Двина на участке Абрамково — Дв. Березник ожидается до 27 апреля.
Подход местного ледохода к Архангельску ожидается 28−30 апреля.
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