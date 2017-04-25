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«Детям войны» могут помочь в исках к Германии с требованием о компенсации

Общество

Законопроект готовится в Госдуме

Москва, 25 апреля 2017, 17:39 — REGNUM  Законопроект, обязывающий всех юристов РФ бесплатно помогать в составлении исковых требований детей Великой Отечественной войны на компенсацию со стороны Германии, готовят депутат фракции «Справедливая Россия».

«Мы будем готовить такой законопроект, будем предлагать нашим «детям войны» подавать иски на выплату компенсации. А чтобы иск был грамотно составлен, мы хотим законом обязать все адвокатские конторы, всех юристов России бесплатно помогать «детям войны» направлять такие иски в сторону Германии», — сообщил лидер партии Сергей Миронов в эфире телеканала Россия-24.

Парламентарий напомнил, что узники концлагерей в свое время получили компенсацию. «Дети войны» в Израиле добились именно такого от Германии. Есть международные прецеденты, мы сегодня пойдем таким путем. Если наше государство говорит, что денег нет, давайте потребуем их с тех, по чьей вине люди лишились детства», — сказал депутат.

В РФ, по данным авторов законопроекта, около 12 млн «детей войны».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты вносили законопроекты, направленные на социальную поддержку таких граждан, однако инициативы были отклонены, Госдума отказалась устанавливать федеральным законом единые требования по поддержке «детей войны», указав, что регионы обладают достаточными полномочиями, чтобы самостоятельно определиться в этом вопросе.

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