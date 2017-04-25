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Псковская прокуратура: В регионе не хватает инфраструктуры для инвалидов

Общество

Защита прав и интересов инвалидов стала темой Второго открытого форума прокуратуры Псковской области

Псков, 25 апреля 2017, 17:35 — REGNUM  В Пскове сегодня, 25 апреля, начал работу Второй открытый форум прокуратуры Псковской области, посвящённый защите прав и законных интересов инвалидов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, участники форума обсудили вопросы создания в регионе доступной среды для инвалидов.

Отмечалось, что несмотря на принимаемые меры, до сих пор не оборудованы пандусами многие общественные здания в регионе, в том числе администрации поселений, органы социальной защиты населения, библиотеки, гостиницы и кафе.

Существующие приспособления для свободного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зданиях не всегда отвечают требованиям, а в четырёх муниципалитетах региона пандусов, поручней, подъёмников или других приспособлений для инвалидов-колясочников нет вообще.

В ряде районов на стоянках у административных зданий и торговли отсутствовали места для бесплатной парковки специальных транспортных средств инвалидов.

В настоящее время в Псковской области проживают более 50 тыс. инвалидов (7,8% от общей численности населения), из них 2,3 тыс. человек — дети-инвалиды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы доступности городской среды для инвалидов в Псковской области актуализировались в преддверии подготовки региона к Международным Ганзейским дням, которые Псков примет в 2019 году. Сделать доступными объекты фестиваля для маломобильных групп граждан поручила вице-премьер Ольга Голодец, которая возглавляет организационный комитет по подготовке Ганзейских дней.

Читайте подробнее: Ольга Голодец поручила сделать Ганзу в Пскове доступной для инвалидов

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