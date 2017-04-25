Пострадавшие в теракте в бесланской школе получат квартиры во Владикавказе

Владикавказ, , 17:30 — REGNUM Все пострадавшие при захвате школы в Беслане получат жилье в столице Северной Осетии. В настоящее время эта долгое время не решаемая проблема сдвинулась с мертвой точки.

Во Владикавказе уже выделен участок под строительство многоквартирных домов и определен застройщик. Об этом глава республики Вячеслав Битаров заявил на встрече с руководителем Правобережного района Сосланом Фраевым, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

«Вопрос вызывает в обществе социальную напряженность, поэтому для нас очень важно, чтобы все пострадавшие были обеспечены квартирами», — отметил Битаров. Напомним, о невозможности своими силами решить проблему жилья для пострадавших в бесланском теракте глава региона говорил на состоявшейся в марте 2017 года встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр РФ дал поручение министрам финансов и строительства РФ до 24 апреля представить согласованные предложения по решению проблемы жителей Беслана, пострадавших во время теракта. Всего таких граждан, признанных межведомственной комиссией имеющими право на получение жилья, 193 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательства по его предоставлению до сих пор не выполнены из-за отсутствия средств. Как объяснил Битаров Медведеву, «возможности республики не позволяют взять на себя выполнение обязательств перед указанными гражданами» из-за большой дотационности и высокой долговой нагрузки.

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Напомним, 1 сентября 2014 года террористы захватили в заложники учеников, их родных и учителей школы №1 в городе Беслане, собравшихся на линейку, посвященную началу нового учебного года. Всего в заложниках оказались более 1200 человек. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей. Еще 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, стали инвалидами.

В 2008 году парламент Северной Осетии принял законопроект, направленный на обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате теракта. Согласно закону предоставление жилья предусматривается для двух категорий граждан: зарегистрированных по месту жительства в РСО-Алания и пострадавших в результате террористического акта 1−3 сентября 2004 года в Беслане, а также для членов семьи, постоянно проживающих совместно с гражданином, зарегистрированным по месту жительства в РСО-Алания и погибшем в результате теракта.