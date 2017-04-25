Вторник, 25 Апреля 2017 года
18:41:18 МСК

Пострадавшие в теракте в бесланской школе получат квартиры во Владикавказе

Общество

Спустя 13 лет после теракта у пострадавших в результате него людей появилась надежда на свое жилье

Владикавказ, 25 апреля 2017, 17:30 — REGNUM  Все пострадавшие при захвате школы в Беслане получат жилье в столице Северной Осетии. В настоящее время эта долгое время не решаемая проблема сдвинулась с мертвой точки.

Во Владикавказе уже выделен участок под строительство многоквартирных домов и определен застройщик. Об этом глава республики Вячеслав Битаров заявил на встрече с руководителем Правобережного района Сосланом Фраевым, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

«Вопрос вызывает в обществе социальную напряженность, поэтому для нас очень важно, чтобы все пострадавшие были обеспечены квартирами», — отметил Битаров. Напомним, о невозможности своими силами решить проблему жилья для пострадавших в бесланском теракте глава региона говорил на состоявшейся в марте 2017 года встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр РФ дал поручение министрам финансов и строительства РФ до 24 апреля представить согласованные предложения по решению проблемы жителей Беслана, пострадавших во время теракта. Всего таких граждан, признанных межведомственной комиссией имеющими право на получение жилья, 193 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательства по его предоставлению до сих пор не выполнены из-за отсутствия средств. Как объяснил Битаров Медведеву, «возможности республики не позволяют взять на себя выполнение обязательств перед указанными гражданами» из-за большой дотационности и высокой долговой нагрузки.

Также по теме: Пострадавшие в бесланском теракте получат жилье (Северная Осетия)

Глава Северной Осетии попросил у Дмитрия Медведева 6 млрд рублей

Напомним, 1 сентября 2014 года террористы захватили в заложники учеников, их родных и учителей школы №1 в городе Беслане, собравшихся на линейку, посвященную началу нового учебного года. Всего в заложниках оказались более 1200 человек. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей. Еще 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, стали инвалидами.

В 2008 году парламент Северной Осетии принял законопроект, направленный на обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате теракта. Согласно закону предоставление жилья предусматривается для двух категорий граждан: зарегистрированных по месту жительства в РСО-Алания и пострадавших в результате террористического акта 1−3 сентября 2004 года в Беслане, а также для членов семьи, постоянно проживающих совместно с гражданином, зарегистрированным по месту жительства в РСО-Алания и погибшем в результате теракта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Захват школы в Беслане
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Шаймиев — герой
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Григорий ГаранинОбзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
ещё главное