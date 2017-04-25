Полиция предостерегает граждан от участия в незаконной акции в Москве

Москва, , 17:33 — REGNUM Московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 29 апреля в районе Китай-города. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основанное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» заявило, что 29 апреля собирается провести в Москве акцию протеста «Надоел». Организаторы акции планируют обратиться в администрацию президента и попросить Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2018 году.

Стоит отметить, что официального выдвижения кандидатур на выборы президента РФ 2018 года ещё не было.

Организаторы акции уведомили мэрию, что собираются провести акцию протеста на Славянской площади. Власти столицы предложили альтернативное место для её проведения, так как Славянская площадь — один из важнейших транспортных узлов в Москве. Организаторам предложили провести акцию на проспекте Сахарова, но те продолжили настаивать на Славянской площади.

В итоге акция согласована не была, и её проведение незаконно.

«ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, столичная полиция и власти г. Москвы официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создаёт угрозу вашей личной безопасности», — сказано в сообщении главка.