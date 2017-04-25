Вторник, 25 Апреля 2017 года
18:42:03 МСК

Полиция предостерегает граждан от участия в незаконной акции в Москве

Общество

«Открытая Россия» Ходорковского готовит незаконную акцию в центре Москвы

Москва, 25 апреля 2017, 17:33 — REGNUM  Московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 29 апреля в районе Китай-города. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основанное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» заявило, что 29 апреля собирается провести в Москве акцию протеста «Надоел». Организаторы акции планируют обратиться в администрацию президента и попросить Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2018 году.

Стоит отметить, что официального выдвижения кандидатур на выборы президента РФ 2018 года ещё не было.

Организаторы акции уведомили мэрию, что собираются провести акцию протеста на Славянской площади. Власти столицы предложили альтернативное место для её проведения, так как Славянская площадь — один из важнейших транспортных узлов в Москве. Организаторам предложили провести акцию на проспекте Сахарова, но те продолжили настаивать на Славянской площади.

В итоге акция согласована не была, и её проведение незаконно.

«ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, столичная полиция и власти г. Москвы официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создаёт угрозу вашей личной безопасности», — сказано в сообщении главка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
25.04.17
Шаймиев — герой
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Григорий ГаранинОбзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
ещё главное