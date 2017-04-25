Чиновники обещают показать москвичам, каким станет город после реновации

Москва, , 17:09 — REGNUM Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы проведет международный конкурс на определение архитектурной концепции жилых кварталов в рамках программы реновации устаревшего жилищного фонда. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, сообщает портал Стройкомплекса.

«Мы начинаем подготовку к конкурсу по определению архитектурной концепции будущих жилых кварталов, попадающих в программу реновации. Конкурс пройдет в течение ближайшего полугода», — подчеркнул Кузнецов.

По планам столичных властей конкурс пройдет в два этапа, в нем смогут принять участие как российские, так и международные архитектурные бюро. Однако, по словам Кузнецова, рассматривается возможность, ограничить участие в нем, для тех архитектурных бюро, которые имеют московские офисы и представительства. Такое решение обусловлено тем, что такие коллективы лучше знают площадки, землю и особенности территорий.

Главный архитектор Москвы также рассказал, что, не смотря на то, что конкретные экспериментальные площадки будут определены позднее по результатам голосования жителей, прием заявок начинается уже сейчас. «Всего для конкурса будет определено пять экспериментальных площадок, безусловно, это будут те районы, в которых жители наиболее благоприятно настроены по отношению к программе и хотят в ней участвовать», — добавил чиновник.

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Добавим, что в части того, как должны будут выглядеть реконструируемые территории в будущем, главный архитектор выказал убежденность, в том, что пора отказаться от доставшейся нам в наследство от СССР районной застройки, и перейти к современной квартальной. Поскольку, по словам Кузнецова, застройка пятиэтажек 50−60-х годов, зачастую слишком рыхлая и не организованная.

«Плотность населения в попавших под реновацию кварталах города увеличится «раза в два», хотя таких подсчетов пока не проводилось. Достигаться это будет как за счет увеличения этажности столицы, так и благодаря более плотной, «эффективной» застройке», — отметил чиновник.

Кроме того, программа реновации повлечет за собой ряд серьезных изменений, в том числе и в градостроительных нормах и правилах: все предложения по возможным изменениям правил будут выработаны в ходе экспертных дискуссий. В частности, корректировке могут подвергнуться нормативы отдаления школ и детских садов от жилых домов.

«Например, только у нас в стране для пожарной машины необходимо строить дублирующий пожарный проезд. Вполне возможно, проанализировав ситуацию, в будущем изменить эту норму. Пожарные машины могут стоять и на проезжей части, пожары у нас случаются не так часто», — заключил Сергей Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока еще не озвученные до конца планы мэрии о будущем сносимых кварталов, тем не менее, вызвали жесткую критику со стороны экспертного сообщества. В частности московские архитекторы, многие из которых, как раз и проектировали те самые, попавшие ныне в опалу пятиэтажки. Указали на ряд значимых проблем, с которыми столкнутся власти Москвы, при реализации проекта, и к каким последствиям, столь необдуманные шаги могут привести.

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