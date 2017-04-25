Русфонд отказал в поддержке бала в Оренбурге из-за его непрозрачности

Оренбург, , 16:15 — REGNUM Поводом для отказа в поддержке благотворительного бала в Оренбурге для Русфонда стало письмо, которое попало в распоряжение организации. Из содержания фонд сделал вывод о непрозрачности благотворительного мероприятия. По словам директора региональных проектов Русфонда Станислава Юшкина, в письме-ответе фирма говорила о том, что не имеет возможности перевести деньги на проведение благотворительной акции, что вызвало удивление у фонда. Организация не рассылала никаких писем и денег не просила, сообщает ГТРК «Оренбург».

»Мы обратились в эту организацию с просьбой предоставить нам это письмо. Оно было составлено от имени двух организаций: Русфонда и Национальной родительской ассоциации. Была указана информация, что Русфонд является организатором благотворительного бала, что не соответствует действительности, подчеркиваю. И в письме была просьба оказать помощь в проведении бала, далее был указан счет организации, которую возглавляет Елена Либкинд, стояла ее подпись и подпись сотрудника Русфонда, которая не работает в нашей организации с октября 2016 года. Я позвонил Елене, она стала все отрицать. Ситуация для нас недопустимая», — подчеркнул Юшкин.

Последовало письмо губернатору Оренбургской области и Елене Либкинд с заявлением, что Русфонд не будет поддерживать благотворительный бал, поскольку он непрозрачный.

Вместе с тем директор региональных проектов Русфонда подчеркнул, что нуждающиеся в поддержке дети не останутся без помощи. Деньги будут собраны, а лечение оплачено. Что касается ситуации с Еленой Либкинд, то она должна предоставить финансовый отчет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальный оттенок благотворительного мероприятия в Оренбурге вызвал большой резонанс. После проведения акции, 24 апреля, организатор проекта Елена Либкинд на встрече с журналистами объяснила, что было необходимо выбрать в качестве организатора юридическое лицо, поскольку ни Русфонд, ни Национальная родительская ассоциация не могут заниматься непосредственной организацией мероприятия в регионе. Таким образом, организатором выступил центр «Содействие», который возглавляет Либкинд.

В свою очередь Юшкин утверждает, что Русфонд может организовывать балы, но не имеет опыта в проведении мероприятия подобного плана.

По словам Елены Либкинд, Русфонд за несколько дней до начала бала лишил полномочий своего регионального представителя. На что Станислав Юшкин также дал комментарий: «Она (Елена Либкинд — ИА REGNUM) сказала, что Русфонд накануне бала уволил своих сотрудников, что не соответствует действительности. Если она имела в виду сотрудницу, подпись которой стояла в этом письме, то мы с ней расстались еще в 2016 году».

Добавим, что организатор бала Елена Либкин обещала отчитаться о целевых расходах до 15 июля 2017 года. Она сообщила, что в рамках благотворительного бала собрано более 1 млн рублей. Из них на лечение детей и развитие семейных театров планируется направить 804 тыс. рублей

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