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Армянская община Ярославля отметила годовщину геноцида

Общество

Митинг прошел у строящейся армянской церкви

Митинг армян в Ярославле
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Митинг армян в Ярославле

Ярославль, 25 апреля 2017, 16:11 — REGNUM  В Ярославле армянская община провела 24 апреля памятный митинг, посвященный 102-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города

На митинг, состоявшийся на площади перед входом в практически достроенную церковь Сурб Геворг (Святой Георгий) на Тутаевском шоссе, собрались сотни представителей армянской общины.

«Отмечать годовщину геноцида — наша давняя традиции. И мы каждый раз его проводим у строящейся первой армянской церкви в Ярославле. Уже десять лет ведется строительство на благотворительные пожертвования и мы планируем через месяц его закончить. Мы вспоминали те трагические события, рассказывали как сложилась судьба нашего народа и как армянам живется в Ярославле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сказал председатель совета ЯООО Армянское общество «Наири» Ваагн Хачатрян.

«Сотни тысяч человек были убиты лишь за то, что они были армянами, придерживались своих традиций и веры. Очевидно, что в наше время все страны мира должны делать все возможное для того, чтобы подобные злодеяния никогда и нигде не больше не повторились. Уверен, что ярославцы, наши горожане, присоединяются к скорби братского народа» — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Армянская община в Ярославле насчитывает 150 активных членов, а всего в Ярославской области проживает более 11 000 армян. Армянским обществом «Наири» были открыты структурные подразделения в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Тутаеве, Угличе. Общество тесно сотрудничает и поддерживает связи с другими этно-национальными объедениями, с Посольством Республики Армения в Российской Федерации, с Союзом армян России, с армянскими общественными организациями в России, с Российскими общественными организациями, с действующим политическими партиями и общественными движениями.

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