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Истребители-бомбардировщики F-35 прибыли в Эстонию

Общество

14 апреля пресс-служба Пентагона сообщила, что США переводят в Европу свои новейшие малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II

Таллин, 25 апреля 2017, 15:51 — REGNUM  Новейшие многофункциональные истребители-бомбардировщики ВВС США F-35 приземлились во вторник днем, 25 апреля, на эстонский аэродром Эмари под Таллином. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Самолеты, изготовленные с применением технологий малозаметности, пробудут в восточной Европе несколько недель. Истребители-бомбардировщики F-35 будут использованы для «отработки взаимодействия» с командованием и летчиками союзных сил по НАТО.

«Причина выбора Эстонии в качестве полигона испытаний новой боевой машины в европейских условиях неизвестна», — говорится в сообщении.

14 апреля пресс-служба Пентагона сообщила, что США переводят в Европу свои новейшие малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II.

По данным ведомства, в течение нескольких недель новые самолеты будут участвовать в учениях совместно с другими боевыми воздушными судами США и НАТО, дислоцированными в Европе в рамках инициативы по гарантиям европейским союзникам.

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