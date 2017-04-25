Ролик блогера Мэддисона «Шутка про Коран» признан экстремистским

Москва, , 15:39 — REGNUM Министерство юстиции России внесло в федеральный перечень экстремистских материалов видеоролик с шутками про Коран блогера и стримера Ильи Давыдова, известного как Мэддисон. В списке, опубликованном на сайте министерства, ролик получил номер 4086.

В описании материала говорится, что на видео продолжительностью 2 минуты 14 секунд запечатлен стоящий на сцене мужчина, позади которого размещен плакат SQUAT Cafe. Свое выступление молодой человек начинает словами «Ксюха меня подставила» и завершает фразой «не надо меня расстреливать, это Библия».

Указано, что ролик признан экстремистским на основании решения Заводского районного суда города Грозного от 22 февраля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля прокуратура Чечни инициировала уголовное преследование блогера Ильи Давыдова. Ранее в сети был распространен фрагмент выступления, где блогер шутит над священными для верующих книгами — Кораном и Библией.

По данным психолингвистической экспертизы, в материале присутствуют действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство. В следственное управление СКР по Чечне были переданы материалы о возбуждении в отношении Давыдова уголовного дела по части 1 статьи 282 УК России «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершённые публично». Также прокуратура подготовила заявление в суд о признании экстремистским ролика с выступлением блогера.

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