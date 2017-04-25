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Более 300 мероприятий пройдет в Москве на майские праздники

Общество

Праздничные мероприятия будут организованы на 64 площадках города

Москва, 25 апреля 2017, 15:34 — REGNUM  Жителей и гостей Москвы на майские праздники ждут около 300 различных мероприятий. В столице с 1 по 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. Об этом, сегодня, 25 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале правительства города.

Мероприятия будут организованы на 35 площадках в центре города, на девяти — в округах и на 20 площадках — в городских парках.

В День весны и труда, 1 мая, на Красной площади состоится шествие профсоюзов и трудовых коллективов. В нем примут участие более 100 тысяч человек.

В столичных парках организуют театральные постановки, концерты, творческие и спортивные мастер-классы и лектории.

Главным торжественным мероприятием празднования 72-й годовщины Великой Победы станет военный парад на Красной площади. Парад начнется в 10:00 по московскому времени.

Также более 300 тысяч человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» по Красной площади 9 мая.

Вечером 9 мая в 19 столичных парках и на ВДНХ в 22:00 запустят праздничный салют.

Кроме того, в майские праздники в столице организуют 25 спортивно-массовых мероприятий.

Добавим, с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая в Москве будет включена праздничная подсветка зданий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 от станции метро «Динамо» до Красной площади. Ожидается примерно 700 тысяч участников. Если придет больше москвичей, чем в 2016 году, то акция будет продлена на 1−1,5 часа.

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