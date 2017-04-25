В Сибирском федеральном университете и красноярском Минспорта прошли обыски

Красноярск, , 15:26 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, подозреваемый, осуществляющий управление финансово-экономической деятельностью СФУ, дал распоряжение подчиненному сотруднику включить одного из студентов в список получателей грантов в номинации «Грант магистру», хотя оснований для этого не имелось.

В результате его незаконных действий студент получил 150 тысяч рублей, которые использовал на личные цели.

Следствие проверит причастность подозреваемого на совершение других аналогичных эпизодов преступной деятельности. В настоящее время проводятся обыски, изымается финансовая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

В сообщении СУСК не названо имени проректора, однако, судя по сайту СФУ, должность проректора по экономике и развитию занимает кандидат экономических наук Павел Вчерашний. По данным местных СМИ, после возбуждения уголовного дела, СФУ проведет и свою внутреннюю проверку, в ходе которой изучит практику распределения грантов.

Также стало известно, что в рамках данного уголовного дела обыски прошли не только в СФУ, но и в Министерстве спорта Красноярского края, в частности, у министра Сергея Алексеева.