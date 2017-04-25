В Китае составлен черный список мусульманских имен

Пекин, , 15:15 — REGNUM ‍Список имен, которыми запрещено называть новорожденных детей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, обнародован региональными властями, пишет газета The Guardian.

В этом районе детям запрещено давать такие имена как Мекка, Ислам, Саддам, Коран. Полный перечень еще не обнародован.

Уточняется, что дети, названные именами из черного списка, не смогут пользоваться государственной системой образования и здравоохранения.

Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на северо-западе Китая и является крупнейшей по площади территориально-административной единицей страны. Примерно половина мусульман, живущих в Китае — это жители Синьцзяна.

Синьцзян — многонациональный и многоконфессиональный регион, основу которого составляют уйгуры, исповедующие ислам (суннитский).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта два университета, расположенные Синьцзяне, заявили о создании новых учебных программ, слушатели которых смогут овладеть фарси (персидский язык) и урду (один из официальных языков Индии).

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