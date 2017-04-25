Российские украинцы поддержат политзаключенных Одессы
«Они не преступники даже по украинским законам, поскольку суд над ними так и не состоялся»
Одесса, Украина, 25 апреля 2017, 15:15 — REGNUM Гуманитарную помощь из России получат политзаключенные — участники событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил лидер украинских землячеств Дмитрий Скворцов, передает ИА «Новостной фронт».
Передача гуманитарной помощи украинскими землячествами приурочена к трагедии, случившейся 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, и ко Дню победы.
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По словам Скворцова, более 40 человек, содержащихся в Одесском СИЗО, «не преступники даже по украинским законам, поскольку суд над ними так и не состоялся». Он отметил, что сегодня важно поддержать их.
«К 9 мая политзаключенные получат все самое необходимое, что им нужно, чтобы они достойно встретили великие праздники в истории нашей страны, чтобы они знали, что есть Украина, которая с ними», — сказал лидер украинских землячеств в России.
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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошел пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли по официальным данным 48 человек, не менее 200 пострадали. Украина так и не завершила расследование трагедии.
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