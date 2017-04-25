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Песков назвал снос ветхого жилья в Москве не имеющим аналогов

Общество

... в новой истории России

Москва, 25 апреля 2017, 15:09 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что проект реновации Москвы не имеет аналогов в новой истории России.

«Проект абсолютно обоснованный, очень амбициозный в том плане, что он широкий по масштабу и не имеет, наверное, аналогов в новой истории России, но и Москва велика по своим размерам», — сказал Песков, уточнив, что о сути проекта реновации мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Владимиру Путину.

По его словам, ветхие дома надо сносить, однако интересы жителей не должны быть при этом ущемлены. Сам снос старого фонда вместо капитального ремонта является целесообразным — «от него надо избавляться», считает представитель Кремля.

«Вместе с тем, наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с частной собственностью, абсолютно оправданно», — пояснил Песков. Он напомнил о намерении властей города «терпеливо и последовательно разъяснять» жителям Москвы все, что касается реновации.

При этом, сказал Песков, мэрия Москвы гарантирует, что интересы жителей в рамках реализации проекта никоим образом не будут нарушаться. «Если и есть какие-то шероховатости, то нужно исходить из того, что Москва — это огромный город, сравнимый со среднеевропейской страной», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в том виде, в котором он был внесен в Госдуму, проект закона о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы категорически не устраивает, как значительное количество рядовых граждан, так и предпринимателей ведущих бизнес на предполагаемых к сносу территориях.

Ни много ни мало, но в данной инициативе властей, эксперты усматривают желание мэрии Москвы получить для себя особый правовой статус, позволяющий игнорировать федеральное законодательство, обязательное для всех субъектов РФ. А также попытку отменить институт собственности на территории одного отдельно взятого региона.

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