9 мая в Пензе: молебен по погибшим и шествие «Бессмертного полка»

Пенза, , 15:13 — REGNUM В Пензе 9 мая главные торжества начнутся утром молебном по погибшим в часовне Михаила Архистратига и шествием «Бессмертного полка», а завершатся вечером праздничным салютом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На 9 мая 2017 года в Пензе запланированы митинги и возложения венков к могилам павших воинов в рамках федеральной акции «Вахта памяти» (08:00, городские кладбища); 10:00 — благодарственный молебен в храме Михаила Архангела; 10:30 — сбор участников «Бессмертного полка» у сквера «Журавли» с последующим выдвижением на проспект Победы; 11:30 — парад курсантов ПАИ, праздничный митинг и возложение венков к Монументу воинской славы; 13:30 — старт общегородского легкоатлетического пробега; 18:59 — запуск метронома для отсчета минуты молчания; 20:00 — театрализованное представление «Письма с фронта»; 22:00 — салют.

Всего с 5 по 10 мая 2017 года в Пензенской области запланировано более 500 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Ожидается, что в них примут участие порядка 40 тысяч человек. Основная часть торжеств пройдет в Пензе, отмечают региональные власти. Губернатор Иван Белозерцев поставил задачу облправительству — привлечь к праздничным мероприятиям как можно больше молодежи, студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. «Праздник пройдет без эксцессов, если ему будет предшествовать большая организационная работа представителей власти», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Пензе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 5 тысяч человек.