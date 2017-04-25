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Один из лидеров «Кокаиновых ковбоев» будет осужден в Маями

Общество

Наркоторговец был задержан в марте 2016 года в американском штате Флорида после 26 лет укрывания от правосудия

Майами, США, 25 апреля 2017, 14:39 — REGNUM  Наркоторговец американо-кубинского происхождения Густаво Фалькон по прозвищу «Таби» принадлежащий к группировке, называвшей себя Cocaine Cowboys («Кокаиновые ковбои»), 24 апреля был перевезен в Майами, где предстанет перед судом, сообщает CiberCuba.

Наркоторговец был задержан 12 марта 2016 года в американском штате Флорида, после того как 26 лет ему удавалось скрываться от правосудия.

Фалькон, родной брат 61-летнего главаря банды Аугусто «Вилли» Фалькона, 25 апреля предстанет перед федеральным судьей Джонатаном Гудманом.

Обвиняемый был переведен из тюрьмы особо строгого режима Orange County в Федеральный центр заключения в Майами в Южной Флориде по приказу судьи Карла Сполдинга.

Брат 55-летнего Густаво Фалькона работал с Сальвадором Маглутой, наркобароном кубинского происхождения, создавшим одну из крупнейших сетей незаконного оборота наркотиков в США.

Все трое были обвинены в 1991 году в контрабанде тонн кокаина из Колумбии, однако до настоящего момента только Густаво Фалькон оставался на свободе.

Фалькон и его семья проживали в районе Орландо, где с 1999 года снимали дом в городе Киссими, за которым полиция вела наблюдения.

По сообщению властей США, для них стало неожиданностью обнаружение Фалькона на территории Соединенных Штатов, так как ранее предполагалось, что в течение многих лет он скрывался в Мексике или Колумбии.

Напомним, что известные наркоторговцы кубинского происхождения Сальвадор Маглута и Аугусто «Вилли» Фалькон отбывают тюремное заключение сроком на 20 лет в федеральной тюрьме США после осуждения за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Оба были оправданы после первого судебного процесса, в ходе которого им удалось осуществить подкуп присяжных.

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