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В Дербенте во время стройки обнаружили древнее кладбище

Общество

Захоронения были сделаны в период распространения ислама в Дагестане

Махачкала, 25 апреля 2017, 14:53 — REGNUM  Древнее мусульманское кладбище обнаружено на месте будущего музейного комплекса в дагестанском Дербенте. Захоронения предположительно относятся к 13−14 векам. Кладбище располагается у северной крепостной стены.

Находка археологов представляет собой два могильника. В первом найдено два мусульманских захоронения в каменных ящиках, а во втором — захоронения сделаны в грунтовых ямах и подбойных могилах. В наши дни исследуемый участок в разное время использовался как кладбище и как сельскохозяйственное угодье, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в Институте истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. Археологи относят могильники к начальному этапу распространения ислама в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в собственность Федерального агентства по управлению госимуществом перешли 25 исторических памятников на территории Дербента. Среди них крепость Нарын-Кала, древние бани, фонтаны, мавзолеи, кладбища и могилы.

Напомним, Дербент — один из древнейших городов страны. Некоторое время в среде ученых-археологов возникали споры относительно его возраста. Одни утверждали, что городу 2000 лет, а другие, в том числе дербентские власти, настаивали на пятитысячном возрасте. В результате в сентябре 2015 года в Дербенте масштабно отметили 2000-летний юбилей города.

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Археология
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