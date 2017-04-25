В Москве в честь Дня Победы пройдут сотни мероприятий — Собянин
Состоятся 60 акций памяти, 120 концертов, 26 выставок
Москва, 25 апреля 2017, 14:20 — REGNUM Порядка 300 праздничных мероприятий пройдет на территории российской столицы в честь Дня Победы, сообщил 25 апреля на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.
Собянин уточнил, что демонстрация профсоюзов пройдет в российской столице 1 мая. В День Победы состоится парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка.
«Будет организовано около 300 массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы», — отметил он.
Собянин отметил, что в числе этих мероприятий — 60 акций памяти, 120 концертов, 26 выставок. Пройдут также спортивные мероприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву на Парад Победы приглашены 350 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области.
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В первые дни мая в центре столицы на фасаде Манежа будут транслировать 11-минутное световое шоу «Письма Победы». Москвичи и гости российской столицы перенесутся в военные годы и станут участниками реальных событий.
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