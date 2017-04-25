Тверские ветераны Великой Отечественной войны получат поддержку

Тверь, , 14:18 — REGNUM Сумма единовременной выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны в Тверской области будет увеличена — с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Решение было принято 25 апреля на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Такая поддержка оказывается ежегодно ко Дню Победы.

«Как и в прошлом году, мы увеличиваем размер единовременной денежной выплаты ветеранам войны и приравненным к ним категориям. Это наш вклад в поддержку поколения победителей», — отметил Игорь Руденя.

К 9 Мая единовременную денежную выплату получат более 4 тыс. человек — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, супруги погибших участников Великой Отечественной. В целом на осуществление выплаты с учетом почтовых расходов из бюджета Тверской области будет направлено более 10,2 млн рублей.

В Верхневолжье традиционно ко Дню Победы оказывается единовременная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. По сравнению с 2011 годом ее размер увеличился более чем в четыре раза. Наиболее существенный рост произошел в 2016 году — тогда по инициативе губернатора Игоря Рудени сумма была увеличена вдвое — с 1000 до 2000 рублей.