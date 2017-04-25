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В Оренбуржье суд отказал в изменении меры пресечения министру спорта

Общество

Глава регионального ведомства останется еще два месяца под домашнем арестом. Ходатайство адвокатов министра о залоге в 3 млн рублей суд проигнорировал

Оренбург, 25 апреля 2017, 14:15 — REGNUM  В Оренбурге суд продлил срок домашнего ареста министру физической культуры, спорта и туризма региона Олегу Пивунову на два месяца — по 25 июня. Судебная инстанция оставила без удовлетворения ходатайство адвоката о залоге в 3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.

Стоит отметить, что Олег Пивунов находится под домашним арестом с октября 2016 года. Суд не первый раз отказывается изменить меру пресечения на залог. Продление срока домашнего ареста происходит третий раз. И в каждом случае сохраняются ранее установленные ограничения. Напомним, что Пивунову можно посещать медицинские учреждения в Оренбурге. Кроме того, суд разрешил прогулки в течение часа на придомовой территории.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта Оренбургской области Олег Пивунов обвиняется в преступлениях коррупционной направленности. В частности ему вменяется необоснованная трата бюджетных денег на нерабочие командировки за пределы области. Кроме того, по данным следствия, он превысил служебные полномочия, устроив проживание своего сына с семьей, а также двух своих заместителей с семьями за счет баскетбольного клуба «Надежда». Еще Пивунова обвиняют в налоговом преступлении. По версии следствия, являясь гендиректором спортклуба «Южный Урал», он не исполнил налоговые обязательства на сумму более 20 млн рублей.

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