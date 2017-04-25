АПЛ «Мичиган» с «Томагавками» прибыла в Южную Корею

Сеул, , 13:50 — REGNUM Атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», вошла в южнокорейский порт Пусан и в ближайшее время присоединится к ударной группе авианосца «Карл Винсон». Об этом сообщает во вторник, 25 апреля, телерадиокомпания ВВС.

«Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею, — говорится в сообщении. — Вооруженная ракетами «Томагавк» АПЛ ВМС США «Мичиган» должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем «Карл Винсон».

ВМС США в своем составе имеют 4 атомных подводных крейсера, модифицированных под носители крылатых ракет. АПЛ были перестроены из первых стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ударная корабельная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» была направлена к берегам Южной Кореи 9 апреля 2017 года.

Данное решение власти США объяснили подготовкой Северной Кореи к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

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