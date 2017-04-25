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Ограничение на выезд из-за долгов в Петербурге получили более 12 тысяч лиц

Общество

Почти 500 должников нашли деньги на выплату долгов, узнав, что внесены в «стоп-лист» на границе

Санкт-Петербург, 25 апреля 2017, 13:29 — REGNUM  Постановление о временном ограничении права на выезд за границу из-за непогашенных долгов за первые три месяца 2017 года вынесено в Петербурге в отношении более чем 12 тысяч человек. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Судебные приставы заявляют об эффективности этой запретительной меры: столкнувшись с запретом на выезд за рубеж, граждане гасят свои долги перед государством и частными лицами.

«С начала года благодаря применению меры ограничения права на выезд за пределы РФ почти 500 должников выплатили более 86,5 млн. рублей», — отметили в УФССП по Санкт-Петербургу.

Среди прочих должников права на выезд за границу временно лишены 2344 гражданина, не выполняющих свои обязательства перед детьми, так называемые «алиментщики».

«Желание отдохнуть за границей побудило 80 должников по алиментам расплатиться со своими долгами — почти 5 млн рублей было выплачено взыскателям на содержание детей», — с удовлетворением констатировали судебные приставы Петербурга.

Среди лиц, которым запрещено покидать пределы РФ до погашения долгов, не только российские граждане, но и жители ближнего зарубежья, отмечают в УФССП. Многие из них также быстро находят деньги для погашения долга, узнав, что не смогут увидеть своих родственников, пока не расплатятся по обязательствам и штрафам в России.

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Деятельность судебных приставов
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