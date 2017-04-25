Количество пляжей общего пользования в Крыму достигло 445

Симферополь, , 14:41 — REGNUM Количество пляжей общего пользования в Крыму, за которыми закреплены пользователи, возросло до 445, сообщила 25 апреля пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым со ссылкой на заместителя министра Игоря Котляра.

«По итогам конкурсов к 285 пляжам, по которым ранее были определены пользователи, добавились еще 160 пляжей. Всего на сегодняшний день 445 пляжей имеют закрепленных пользователей согласно договорам благоустройства», — передает пресс-служба слова Котляра.

При этом Ялте, Саках, Судаке и Ленинском районе конкурсы на благоустройство пляжей пройдут повторно, указывают в пресс-службе. В результате число пляжей общего пользования может возрасти до 500.

Отметим, что в 2016 году в Крыму функционировало 243 пляжа общего пользования.

Ранее в апреле Котляр указывал, что министерством также определены «излишки пляжных территорий», которые закреплены за санаторно-курортными учреждениями, находящихся в пользовании коллективных средств размещения. Муниципальными образованиями проводят перераспределение этих пляжных территорий для увеличения количества общедоступных пляжей.