Количество пляжей общего пользования в Крыму достигло 445
Число может возрасти из-за планируемых повторных конкурсов в Ялте, Саках, Судаке и Ленинском районе
Симферополь, 25 апреля 2017, 14:41 — REGNUM Количество пляжей общего пользования в Крыму, за которыми закреплены пользователи, возросло до 445, сообщила 25 апреля пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым со ссылкой на заместителя министра Игоря Котляра.
«По итогам конкурсов к 285 пляжам, по которым ранее были определены пользователи, добавились еще 160 пляжей. Всего на сегодняшний день 445 пляжей имеют закрепленных пользователей согласно договорам благоустройства», — передает пресс-служба слова Котляра.
При этом Ялте, Саках, Судаке и Ленинском районе конкурсы на благоустройство пляжей пройдут повторно, указывают в пресс-службе. В результате число пляжей общего пользования может возрасти до 500.
Отметим, что в 2016 году в Крыму функционировало 243 пляжа общего пользования.
Ранее в апреле Котляр указывал, что министерством также определены «излишки пляжных территорий», которые закреплены за санаторно-курортными учреждениями, находящихся в пользовании коллективных средств размещения. Муниципальными образованиями проводят перераспределение этих пляжных территорий для увеличения количества общедоступных пляжей.
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