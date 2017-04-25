Вторник, 25 Апреля 2017 года
14:09:15 МСК

Прожиточный минимум Тюменской области выше общероссийского

Общество

Также опережает минимум соседней Курганской области

Прожиточный минимум
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прожиточный минимум

Тюмень, 25 апреля 2017, 13:13 — REGNUM  Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в первом квартале 2017 года составил 10 147 рублей. Социальная норма выросла за квартал на 3% или на 292 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 10 674 рубля, для пенсионеров — 8 166 рублей, для детей — 10 385 рублей. За предыдущий, IV квартал 2016 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составил 9 855 рублей, для трудоспособного населения — 10 378 рублей, для пенсионеров — 7933 рубля, для детей — 10 031 рубль. В четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум в регионе, напротив, снизился на 3%.

Величина прожиточного минимума в Тюменской области в I квартале 2016 года составляла на душу населения 10 061 рубль, для трудоспособного населения — 10 559 рублей, для пенсионеров — 8 052 рубля, для детей — 10 423 рублей.

В соседней Курганской области также сегодня, 25 апреля, был установлен прожиточный минимум за I квартал 2017 года. Там он по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 296 рублей и в расчете на душу населения составил 9 438 рублей. Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 10 069 рубля, для детей — 9 914 рублей, для пенсионеров — 7 831 рубль. Хотя здесь прожиточный минимум пошел в рост, но не смог «обогнать» ни тюменский, ни общероссийский.

Общероссийский прожиточный минимум за I квартал этого года пока не установлен. Согласно проекту постановления правительства он планируется в расчете на душу населения 9 909 рублей, для трудоспособных — 10 701 рублей, для пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9 756 рублей.

Напомним, прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения в регионе при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан. Напомним, прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, определяется по единому алгоритму для каждого региона России и по РФ в целом ежеквартально.

Читайте ранее в этом сюжете: Прожиточный минимум в Зауралье пошел в рост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прожиточный минимум в России
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Максим ИсаевОбвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: продолжение традиций в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
ещё главное