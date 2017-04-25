Прожиточный минимум Тюменской области выше общероссийского

Тюмень, , 13:13 — REGNUM Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в первом квартале 2017 года составил 10 147 рублей. Социальная норма выросла за квартал на 3% или на 292 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 10 674 рубля, для пенсионеров — 8 166 рублей, для детей — 10 385 рублей. За предыдущий, IV квартал 2016 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составил 9 855 рублей, для трудоспособного населения — 10 378 рублей, для пенсионеров — 7933 рубля, для детей — 10 031 рубль. В четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум в регионе, напротив, снизился на 3%.

Величина прожиточного минимума в Тюменской области в I квартале 2016 года составляла на душу населения 10 061 рубль, для трудоспособного населения — 10 559 рублей, для пенсионеров — 8 052 рубля, для детей — 10 423 рублей.

В соседней Курганской области также сегодня, 25 апреля, был установлен прожиточный минимум за I квартал 2017 года. Там он по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 296 рублей и в расчете на душу населения составил 9 438 рублей. Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 10 069 рубля, для детей — 9 914 рублей, для пенсионеров — 7 831 рубль. Хотя здесь прожиточный минимум пошел в рост, но не смог «обогнать» ни тюменский, ни общероссийский.

Общероссийский прожиточный минимум за I квартал этого года пока не установлен. Согласно проекту постановления правительства он планируется в расчете на душу населения 9 909 рублей, для трудоспособных — 10 701 рублей, для пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9 756 рублей.

Напомним, прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения в регионе при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан. Напомним, прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, определяется по единому алгоритму для каждого региона России и по РФ в целом ежеквартально.

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