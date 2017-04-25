Более 2,3 тыс. должников за воду в Сочи могут лишить канализации

Краснодар, , 13:10 — REGNUM В Сочи несколько тысяч жителей города могут лишиться привычного элемента современного быта и комфорта в своих домах — центральной канализации. Такая «кара» их постигнет за накопленные перед городским водоканалом долги за потребленную воду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Сочиводоканала» 25 апреля, ограничение водоотведения грозит более 2,3 тыс. жильцов многоквартирных домов.

«Суммы задолженности разные — от нескольких до сотен тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Так, самый злостный неплательщик проживает в доме по переулку Безымянному. Его долг перед водоканалом на сегодня превысил 321,2 тыс. рублей. Всего же в общей сложности владельцы квартир в многоэтажках недоплатили Сочинскому водоканалу почти 47,6 млн рублей.

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Отключить от коммунального ресурса злостных неплательщиков — дело 15 минут, добавляют в водоканале. Для того, чтобы ввести ограничения услуги водоотведения специалистам даже не требуется заходить в квартиру должника — заглушка, блокирующая выход сточных вод в канализационном отводе квартиры абонента, ставится с чердака или крыши дома.

Чтобы разблокировать доступ к канализации, должнику придется не только погасить долг, но еще и оплатить услуги по снятию заглушки. А это более 7,1 тыс. рублей.

«Такая экстремальная мера воздействия на недобросовестных абонентов используется в Сочи уже около года. За это время она была применена в отношении около 700 злостных неплательщиков», — сообщили в «Сочиводоканале».

За это время в общей сложности было погашено задолженности на сумму свыше 16 млн рублей.

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Добавим, что периодически коммунального ресурса — воды — лишаются не только неплательщики, но и благонадежные жители Сочи. Коммунальные аварии на сетях водоотведения для олимпийской столицы стали уже привычным дело. В «Сочиводоканале» заверяют, что в городе ведётся модернизация крупных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Но пока работы не завершены горожанам приходится терпеть неудобства с перебоями с водой.

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