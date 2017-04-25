Вторник, 25 Апреля 2017 года
14:09:09 МСК

Более 2,3 тыс. должников за воду в Сочи могут лишить канализации

Общество

Общий долг перед водоканалом превысил 47,5 млн рублей

Канализационно-насосная станция
Дарья Антонова© ИА REGNUM
Канализационно-насосная станция

Краснодар, 25 апреля 2017, 13:10 — REGNUM  В Сочи несколько тысяч жителей города могут лишиться привычного элемента современного быта и комфорта в своих домах — центральной канализации. Такая «кара» их постигнет за накопленные перед городским водоканалом долги за потребленную воду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Сочиводоканала» 25 апреля, ограничение водоотведения грозит более 2,3 тыс. жильцов многоквартирных домов.

«Суммы задолженности разные — от нескольких до сотен тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Так, самый злостный неплательщик проживает в доме по переулку Безымянному. Его долг перед водоканалом на сегодня превысил 321,2 тыс. рублей. Всего же в общей сложности владельцы квартир в многоэтажках недоплатили Сочинскому водоканалу почти 47,6 млн рублей.

Читайте также: Кубань: Анапу обещают избавить от проблем с водоснабжением

В Сочи из-за туристов обострились проблемы с вывозом мусора и канализацией

Отключить от коммунального ресурса злостных неплательщиков — дело 15 минут, добавляют в водоканале. Для того, чтобы ввести ограничения услуги водоотведения специалистам даже не требуется заходить в квартиру должника — заглушка, блокирующая выход сточных вод в канализационном отводе квартиры абонента, ставится с чердака или крыши дома.

Чтобы разблокировать доступ к канализации, должнику придется не только погасить долг, но еще и оплатить услуги по снятию заглушки. А это более 7,1 тыс. рублей.

«Такая экстремальная мера воздействия на недобросовестных абонентов используется в Сочи уже около года. За это время она была применена в отношении около 700 злостных неплательщиков», — сообщили в «Сочиводоканале».

За это время в общей сложности было погашено задолженности на сумму свыше 16 млн рублей.

Ранее по теме: Пора менять: На Кубани устарели сотни километров сетей водоснабжения

Добавим, что периодически коммунального ресурса — воды — лишаются не только неплательщики, но и благонадежные жители Сочи. Коммунальные аварии на сетях водоотведения для олимпийской столицы стали уже привычным дело. В «Сочиводоканале» заверяют, что в городе ведётся модернизация крупных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Но пока работы не завершены горожанам приходится терпеть неудобства с перебоями с водой.

Подробнее: Вторая авария за сутки: В Сочи прорвало водовод

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за жилищно-коммунальные услуги
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Максим ИсаевОбвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: продолжение традиций в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
ещё главное