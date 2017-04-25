Мосгорсуд признал законным арест преподавателя математики Богатова

Москва, , 13:07 — REGNUM Арест преподавателя математики Дмитрия Богатова признан законным Мосгорсудом, передает радиостанция «Говорит Москва».

Рассмотрение проходило сегодня, 25 апреля. Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы, который вынес вердикт — оставить без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов Богатова.

Напомним, Богатов был взят под стражу 2 апреля в связи с тем, что, по версии следствия, призывал сограждан к терроризму и пытался организовать массовые беспорядки.

Его обвиняют в размещение на одном из форумов в интернете 29 марта 2017 года двух соответствующих текстов. Тексты были размещены под ником Айрата Баширова, причем один из ip-адресов совпал с адресом Богатова. При этом у Богатова есть алиби.

Пресненский суд вынес постановление об аресте с 10 апреля — до 8 июня. Защита Богатова подала апелляционную жалобу на решение суда, прося избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

1 апреля ГУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам (часть 3 статья 212 УК РФ) по факту появившихся в сети призывах к участию в несанкционированной акции в центре города.