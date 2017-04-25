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Более 5 тысяч георгиевских лент раздали на улицах Архангельска

Общество

Их можно будет получить до 9 мая

Георгиевская ленточка
Anatoly Zhdanov
Георгиевская ленточка

Архангельск, 25 апреля 2017, 13:06 — REGNUM  24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Традиционно каждый год она проводится в преддверии Дня Победы. Акцию подхватили все регионы страны и десятки других государств. Не стала исключением и Архангельская области. В день старта всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтеры Победы» уже раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Помимо самой ленты добровольцы раздают памятки с информацией об ее истории и правильном ношении символа. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГАУ центр «Патриот».

По информации начальника отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Ивана Жернакова, это не единственная всероссийская акция, к которой присоединилась Архангельская области в преддверие Дня Победы.

«Наш регион традиционно поддерживает целую серию всероссийских акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, 28 апреля в центре «Патриот» юнгаши напишут «Письма Победы». Помимо этого в ближайшее время будет дан старт акции «Дерево Победы», «Подвези ветерана» и «Чистый обелиск», — сказал Иван Жернаков.

Раздавать ленточки будут до 9 мая. Информация о том, где и в какое время волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, размещена на официальном сайте центра «Патриот» Архангельской области.

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Акция «Георгиевская ленточка»
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