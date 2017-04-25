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В Белокурихе полтора года пустует квартира для врача

Общество

Жильё, купленное на бюджетные деньги, пока не нашло своего хозяина из-за кадровых проблем

Белокуриха, Алтайский край, 25 апреля 2017, 12:58 — REGNUM  О проблеме с кадрами в здравоохранении Белокурихи сообщила сегодня, 25 апреля, программа «Вести-Алтай». По данным СМИ, одна из четырех квартир, купленных городской администрацией, чтобы решить проблему острой нехватки медицинских кадров, до сих пустует.

На дорогостоящую покупку, произведенную 1,5 года назад, власти Белокурихи пошли потому, что штат сотрудников в местной больнице был укомплектован лишь на 47 процентов. Чтобы привлечь специалистов, осенью 2015 года на покупку 5 квартир из городского бюджета было выделено около 11 миллионов рублей.

«На сегодняшний день заселены четыре квартиры. Квартиры получили четыре врача-педиатра, врач — акушер-гинеколог и семейная пара врачей — инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. Пятая квартира пока ждёт своего хозяина. Мы ведём переговоры по поводу приёма на работу врача — психиатра-нарколога. Мы пока не будем раскрывать все секреты, чтобы не сглазить. Врач, с которым мы ведём переговоры, он из-за пределов Алтайского края. К сожалению, найти специалистов получилось не так быстро, как хотелось бы», — пояснила главный врач городской больницы Белокурихи Ирина Меркулова.

В информации «Вестей» отмечается, что дефицит врачей в горбольнице связан с тем, что в Белокурихе много частных санаториев, где платят более высокую зарплату, чем в государственной медицине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых проблемах в медицине 21 марта заявил профессор, знаменитый педиатр и общественный деятель, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам у президента Владимира Путина он, в частности, призвал, выработать четкую государственную программу о выходе из положения кадрового дефицита.

Отдельно директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии подчеркнул проблему повышения зарплат работникам медицинских учреждений ценой сокращения кадров.

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Кадровые проблемы в медицине
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