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Более 1000 портретов пронесут мурманчане в рамках акции “Бессмертный полк”

Общество

Построение колонны начнётся в 9:45 9 мая

Бессмертный полк в Мурманске
Иллюстрация: Moypolk.ru
Бессмертный полк в Мурманске

Мурманск, 25 апреля 2017, 12:58 — REGNUM  В 2017 году в акции «Бессмертный полк» примут участие ученики 8−11 классов мурманских школ и гимназий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного центра, они пронесут по улицам города более 1000 штендеров с портретами героев.

«Штендеры были изготовлены по инициативе администрации города Мурманска, — отметили в пресс-службе. — Сбор желающих принять участие в шествии колонны «Бессмертный полк» 9 Мая в День Победы начнется в 9 часов 15 минут на тротуаре у здания администрации Мурманска и продлится ровно полчаса. Затем начнется построение колонны».

Напомним, в 2013 году, когда Мурманск впервые присоединился к проекту, местные школьники пронесли 500 портретов участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, общественная акция «Бессмертный полк» проводится в России и за рубежом с 2012 года. В День Победы люди идут колонной, неся транспаранты с фотопортретами формата А4 воевавших в Великую Отечественную войну родственников.

9 мая 2016 года акция прошла в 14 населённых пунктах Мурманской области, по подсчётам организаторов, в них приняло участие около 9 тысяч граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманчане отметили День Победы праздничным шествием

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«Бессмертный полк»
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