Власти Симферополя предлагают передать им в ведение аэропорт Заводское

Симферополь, , 14:42 — REGNUM Администрация города Симферополя выступила с предложением о передаче территории аэропорта Заводское в ведение городских властей. Об этом 25 апреля журналистам заявил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

«Мы выступили с инициативой, и Сергей Валерьевич (глава Крыма Сергей Аксёнов — прим. ИА REGNUM ), в принципе, не возражает в части того, чтобы данную территорию присоединить к городу», — заявил Бахарев.

По его словам, город не нуждается в двух аэропортах. В свою очередь, клубы малой авиации могут разместиться на территории международного аэропорта в Симферополе.

18 апреля министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина заявила о том, что власти Крыма рассматривают различные варианты развития территорий аэропорта Заводское в Симферополе, в том числе и ее застройку.

Самовольная застройка сформировалась долгие годы назад, и власти намерены сохранить жильё, поскольку люди там проживают длительное время. Неиспользуемые же ныне территории, в свою очередь, рассмотрят как потенциальные площадки для строительства новых объектов.

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