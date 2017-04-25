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75 целевых мест в медуниверситетах выделили для мурманских абитуриентов

Общество

Студенты-целевики будут получать дополнительную стипендию в размере 3000 рублей в месяц

Мурманск, 25 апреля 2017, 12:58 — REGNUM  Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампанию по целевому набору в медицинские вузы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мурманского правительства.

«На 2017 год Мурманской области предварительно согласовано 75 целевых мест, — сообщили в пресс-службе. — При заключении договора министерством здравоохранения Мурманской области сразу же определяется место работы будущего врача. Со всеми лицами, которые будут зачислены на обучение в вуз по целевому направлению, заключаются договоры, предусматривающие выплату региональной стипендии студентам в размере 3000 рублей в месяц».

Как пояснили в правительстве, мурманский Минздрав заключил договоры с несколькими медицинскими вузами, в их числе — Петрозаводский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Северный государственный медицинский университет и другие.

«Кампания по целевому набору проводится ежегодно с целью снижения кадрового дефицита в отрасли», — подчеркнули в правительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет кадровый голод остаётся главной проблемой, непосредственно влияющей на качество предоставляемых медицинских услуг населению Мурманской области.

«Мы активно направляем целевиков на обучение, но возврат их в регион — не более 30%, — ранее заявил министр здравоохранения области Валерий Перетрухин. — За последние 5 лет среди тех, кто уезжал в Москву или Санкт-Петербург, вообще никто не возвращается».

По информации мурманских властей, в 2016 году по направлению на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Запада было зачислено 63 выпускника Мурманской области, за период с 2012 года — 238 человек.

Добавим, власти прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами в медицине.

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