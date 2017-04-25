В Саратовской области Радоница – нерабочий день

Саратов, , 12:48 — REGNUM 25 апреля в Саратовской области отмечают православный праздник Радоницу — день особого поминовения усопших. С 2012 года этот день объявлен в регионе нерабочим, сообщает ИА REGNUM.

Как отмечают в Саратовской епархии, Радоница — первый после Пасхи праздник, в который совершаются поминальные службы и верующие навещают могилы родных и близких им людей. Фактически это не только религиозный, но и светский праздник — день особого поминовения усопших. Он отмечается во вторник Фоминой седмицы, которая следует за Светлой пасхальной седмицей. В 2017 году этот день приходится на 25 апреля.

Администрация Саратова напоминает гражданам о правилах посещения городских кладбищ, согласно которым запрещается: портить надмогильные сооружения, объекты благоустройства городских кладбищ и засорять территорию; выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; находиться на территории городских кладбищ после их закрытия;оставлять на участке захоронения демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении ремонта и благоустройства; ломать зеленые насаждения, рвать цветы; торговать цветами, предметами ритуального назначения и материалами по благоустройству могил на территории городских кладбищ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2012 года саратовскими депутатами был принят региональный закон N 26-ЗСО «Об объявлении нерабочим праздничным днем на территории Саратовской области Радоницы — дня особого поминовения усопших» в целях содействия сохранению традиций духовной культуры граждан.