Эксперты включили Samsung Galaxy и Apple 8 в ТОП-5 ожидаемых новинок

Москва, , 12:38 — REGNUM В рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2017 года вошли модели Apple, Samsung, LG, Huawei, Razer Project Valerie, сообщает nation-news.ru.

Уточняется, что в 2017 году многие компании предложат смартфоны с набором новых фунцкий.

Самый ожидаемый среди смартфонов — Samsung Galaxy S8, считает эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«Еще, наверное, на что нужно сейчас обратить внимание это смартфон LG G6. Но это из того, что уже представлено», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание на фотокамеру Sony A9. «Там полнокадровый сенсор, очень технологичная. Что касается компьютеров — очень ждем технологий AMD Vega», — сказал он.

По мнению другого эксперта — Александра Побыванца — стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S8 и iPhone Apple 8.

«Десятилетие модели будет в этом году, и компания подготовит что-то необычное. Возвращение к истокам, стеклянный алюминиевый корпус, исчезновение кнопки Home, — сказал он. — Из носимых гаджетов я бы выделил новые Apple Watch, они должны стать автономнее, потому что сейчас они слишком сильно привязаны к смартфону и не являются чем-то самостоятельным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская компания Apple Inc. намерена открыть в городе Бангалоре (Индия) производство смартфонов iPhone.

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