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Роль отца в семье не меньше, чем матери: опрос

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 25 апреля 2017, 12:35 — REGNUM  Более половины жителей России (56% считают нормой, что функции ухода за новорожденным ребенком в обществе в большинстве случаев возлагается на женщин, а не на мужчин. Представители сильного пола — 61% говорят об этом чаще, чем женщины — 52%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Данный стереотип подкрепляется практикой: у большинства опрошенных (59%) нет знакомых семей, где воспитанием ребенка в основном занимался бы отец. Однако способность отца осуществлять подобные обязанности признается большинством граждан РФ (72%).

Отношение к мужчине-добытчику, чья основная задача — материально обеспечивать семью, а не заниматься воспитанием детей — далеко не однозначно: 48% опрошенных согласны с ним, 46% — нет.

80% российских граждан уверены, что не сложившиеся отношения между супругами не должны влиять на общение детей с отцом: матери не следует ограничивать общение.

В социализации ребенка участие отца играет крайне важную роль. Мужчина, прежде всего, закладывает в ребенка уважение к женщине (считает 41% опрошенных), отвагу (32%), ответственность (30%), а также трудолюбие (16%), целеустремленность (11%), щедрость (10%), дисциплинированность (10%) и др.

Опрос проведен 14−15 апреля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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