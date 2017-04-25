Крым: на участке трассы «Таврида» нашли тела 9 красноармейцев

Керчь, Крым, , 12:34 — REGNUM На Керченском полуострове близ села Ленинское 24 апреля были найдены останки девяти бойцов Красной Армии в ходе обследования территории, через которую пройдет трасса «Таврида». У одного из них поисковики нашли смертельный медальон. Об этом сообщила председатель Керченского городского совета Лариса Щербула, передает «Новый Крым».

«Состояние записки хорошее. При прочтении установлено, что медальон заполнен на имя младшего лейтенанта Кейджяна Израила Хачиковича, 1912 года рождения», — заявила Щербула.

Кейджян был призван Армянским РВК Краснодарского края, его родные проживали в селе Шаумян Армянского района Краснодарского края. В настоящее время идет поиск родственников погибшего солдата.

Напомним, в конце марта при проведении работ по обезвреживанию немецкой авиационной бомбы «SC-250» времён Великой Отечественной войны в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района города Севастополя были обнаружены тела 16 солдат Красной Армии.

При проведении раскопок были обнаружены личные вещи солдат, в том числе ножик, ложка, поясные бляхи, а также медальон с инициалами одного из погибших солдат.

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